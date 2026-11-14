Клопп: «Могли забить Сербии больше, но сегодня нет причин для критики»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал победу над Сербией (7:0) в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА.

«Я очень доволен игрой, результатом и отношением команды к делу. Наверное, мы могли забить больше, но сегодня нет причин для критики. Узнал, что Нидерланды победили 7:0, так что заключительный матч должен получиться отличным. Сегодня Германия эффективно прессинговали, поэтому нам нечасто приходилось обороняться. Тепер с нетерпением ждем понедельника — очень хочется сыграть с Нидерландами», — приводит официальный сайт УЕФА слова Клоппа.

Германия набрала 8 очков и занимает 3-е место в группе А-2. Сербия идет последней — 0 очков.