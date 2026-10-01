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Клопп: «Создадим команду, которая сможет доставить проблемы любому сопернику»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп перед матчем Лиги наций против Сербии отметил, что перед ним стоит задача создать команду, которая доставит проблемы любому сопернику.

«Подход Сербии не будет сильно отличаться от того, что мы увидели у Греции. Что особенно усложняет игру с Сербией — это их опыт. Это очень опытные игроки, и мы должны быть к этому готовы. У них особый менталитет. Кроме того, в их составе есть отличные футболисты.

Мы создадим команду, которая сможет доставить проблемы любому сопернику. Все мы хотим вернуть немецкий футбол туда, где хотим его видеть. Мы должны развивать игроков. Сейчас у меня такое ощущение, что ребята готовы и хотят быть частью этого. Они хотят играть в очень успешный футбол», — приводит официальный сайт УЕФА слова Клоппа.

Матч Германия — Сербия состоится в четверг, 1 октября. Начало игры — 21:45 по московскому времени.

Футболисты сборной Греции празднуют победу в&nbsp;матче Лиги наций УЕФА против Германии.Греция впервые обыграла Германию и готовит новое золотое поколение. Ждем возвращения на Евро?
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Юрген Клопп
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
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