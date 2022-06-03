Юльманн: «Советую Франции самой хорошенько подготовиться к игре с Данией»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн перед матчем Лиги наций против Франции посоветовал сопернику лучше подготовиться.

«Нас ждут два матча с французами в Лиге наций, а потом мы сыграем на чемпионате мира, то есть нас ждут три матча за пять месяцев. Мы готовимся ко встречам со всеми соперниками, но я советую Франции самой хорошенько подготовиться. У нас очень сильная команда, и мы будем готовы к схватке», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

Матч Франция — Дания состоится в пятницу, 3 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.