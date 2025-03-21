Нагельсманн: «Доволен, что Германия отыгралась со счета 0:1»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Италией (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Я доволен тем, что мы отыгрались со счета 0:1, — нам хотелось добиться побед в обеих встречах. Первый тайм был тяжелым: мы едва-едва набирали обороты. Но немного перестроились в перерыве, и игроки, которые вышли на замену, отыграли успешно.

Леон Горецка провел игру на высшем уровне и, на мой взгляд, стал сегодня игроком матча. Команда отдала все ради победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Ответный матч состоится в Германии в воскресенье, 23 марта. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.