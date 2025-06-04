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4 июня 2025, 02:30

Нагельсманн: «Киммих — образец для подражания»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объяснил, почему Йозуа Киммих был назначен капитаном команды.

«Киммих — образец для подражания. Йозуа предан своему делу и невероятно амбициозен. Он отдает всего себя на поле и тренировках, делая все ради победы. Киммих может вдохновить команду и повести за собой. Это был один из ключевых аспектов. Думаю, что на него можно положиться и за пределами поля», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

30-летний Киммих провел за сборную Германии 99 матчей и забил 8 голов. Он с 2016 года играет за национальную команду.

Полуфинальная игра Лиги наций между Германией и Португалией состоится в среду, 4 июня, в Мюнхене. Начало матча — 22.00 по московскому времени.

Стадион в&nbsp;Мюнхене.Германия — Португалия. Онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Йозуа Киммих
Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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