Нагельсманн: «Киммих — образец для подражания»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объяснил, почему Йозуа Киммих был назначен капитаном команды.

«Киммих — образец для подражания. Йозуа предан своему делу и невероятно амбициозен. Он отдает всего себя на поле и тренировках, делая все ради победы. Киммих может вдохновить команду и повести за собой. Это был один из ключевых аспектов. Думаю, что на него можно положиться и за пределами поля», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

30-летний Киммих провел за сборную Германии 99 матчей и забил 8 голов. Он с 2016 года играет за национальную команду.

Полуфинальная игра Лиги наций между Германией и Португалией состоится в среду, 4 июня, в Мюнхене. Начало матча — 22.00 по московскому времени.