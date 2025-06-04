Нагельсманн: «Финал четырех Лиги наций — это как мини-чемпионат Европы»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн перед матчем полуфинала Лиги наций против Португалии отметил важность предстоящих игр.

«Одно поражение в последних 17 матчах — это впечатляет. Надо развивать этот успех. Конечно, мы наращиваем свою уверенность благодаря новым победам и хорошей игре. Впереди — два главных соперника. Не важно, как закончится матч с Португалией в среду. Нам в любом случае предстоят два важных матча. В идеале хотелось бы оба раза сыграть в Мюнхене.

Всегда приятно играть дома, это как мини-чемпионат Европы. Думаю, португальцы предпочтут владение мячом, а не защиту, поэтому мы постараемся заставить их больше действовать в обороне. Тогда у нас будет отличный шанс провести хороший матч при поддержке своих болельщиков», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Матч Германия — Португалия пройдет в среду, 4 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — 22.00 по московскому времени.