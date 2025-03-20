Нагельсманн: «Победить в матче с Италией будет непросто»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн перед матчем Лиги наций против Италии отметил, что победить будет непросто.

«Главное, чтобы все игроки понимали, что надо делать. Победить будет непросто. Важно хорошо обороняться и сочетать качественную игру в защите с достойной игрой в нападении. В нескольких играх у нас этого не было, и сейчас это наш план. В воскресенье в Дортмунде попробуем сыграть так же», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии состоится в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.