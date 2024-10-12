Нагельсманн: «Я доволен результатом матча с Боснией»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в матче Лиги наций.

«Я доволен результатом. Нам потребовалось время, чтобы войти в игру. Мы слишком часто теряли мяч, но когда возвращали его, наше преимущество было очевидным. Боснийцы стали чаще рисковать во втором тайме. Самое главное, что в этой игре нам удалось обойтись без травм», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Германия идет на первом месте в группе с семью очками. Босния — последняя с 1 очком.