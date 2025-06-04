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4 июня 2025, 03:42

Нагельсманн: «Несмотря на свой возраст, Роналду по-прежнему очень опасен»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн перед матчем Лиги наций против Португалии отметил важность португальского нападающего Криштиану Роналду.

«У Криштиану за плечами выдающаяся карьера. Это невероятно — так долго играть на столь высоком уровне. Роналду забил много голов и оказал огромное влияние на команды, в которых играл. Надеюсь, в матче с нами он не будет иметь большого влияния. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему очень опасен, представляет угрозу, силен в воздухе, в штрафной площади и не утратил способность читать игру. Мы должны быть начеку», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

40-летний Роналду провел за сборную Португалии 219 матчей за карьеру и забил 136 голов. Дебют за национальную команду состоялся в августе 2003 года.

Матч Германия — Португалия пройдет в среду, 4 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Стадион в&nbsp;Мюнхене.Германия — Португалия. Онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Юлиан Нагельсманн
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