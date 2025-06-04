Нагельсманн: «Несмотря на свой возраст, Роналду по-прежнему очень опасен»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн перед матчем Лиги наций против Португалии отметил важность португальского нападающего Криштиану Роналду.

«У Криштиану за плечами выдающаяся карьера. Это невероятно — так долго играть на столь высоком уровне. Роналду забил много голов и оказал огромное влияние на команды, в которых играл. Надеюсь, в матче с нами он не будет иметь большого влияния. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему очень опасен, представляет угрозу, силен в воздухе, в штрафной площади и не утратил способность читать игру. Мы должны быть начеку», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

40-летний Роналду провел за сборную Португалии 219 матчей за карьеру и забил 136 голов. Дебют за национальную команду состоялся в августе 2003 года.

Матч Германия — Португалия пройдет в среду, 4 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — 22.00 по московскому времени.