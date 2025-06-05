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5 июня 2025, 01:15

Киммих: «Совершенно заслуженное поражение»

Евгений Козинов
Корреспондент
Йозуа Киммих в матче против Португалии.
Фото Reuters

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от Португалии (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Совершенно заслуженное поражение. Мы недостаточно хорошо отыграли первый тайм. После того как счет стал 1:0, ничего не вышло и во втором. Нам необходимо извлечь из этого урок. Если не выдаем 100 процентов, не сможем победить сильнейшую европейскую команду. Сегодня была одна из наших худших игр, если судить исключительно по собственному выступлению», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

Германия сыграет в матче за 3-е место Лиги наций с проигравшей командой матча Франция — Испания (5 июня, 22.00 по московскому времени).

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Йозуа Киммих
Футбол
Сборная Германии по футболу
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