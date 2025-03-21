Киммих: «Очень рады победе, особенно учитывая то, как входили в игру»

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал победу над Италией (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Мы очень рады победе, особенно учитывая то, как мы входили в игру. Потом обратили внимание, что итальянцы дают нам играть, но поначалу у нас на поле не было необходимых игроков, чтобы занять штрафную соперника. Во втором тайме стали активнее вешать мяч вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

Ответный матч состоится в Германии в воскресенье, 23 марта. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.