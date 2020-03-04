Янне Андерссон: «Надеюсь и полагаю, что Швеция сможет снова пройти проверку сильнейшими соперниками»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон надеется, что его команде удастся успешно выступить в новом розыгрыше Лиги наций. Шведы сыграют в группе с Францией, Хорватией и Португалией.

— Мы находимся в числе лидеров европейского рейтинга, и это в числе прочего означает, что в данном турнире мы должны играть против других ведущих команд, — цитирует пресс-служба УЕФА Андерсона. — Осенью нас ждут приятные встречи с Португалией, Францией и Хорватией. За три с половиной года моей работы в сборной мы уже проходили проверку сильнейшими соперниками. В том числе побеждали их. Надеюсь и полагаю, что сможем сделать это снова.