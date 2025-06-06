Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Франция
Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций против Франции (5:4). 17-летний испанец сыграл все 90 минут и оформил дубль. Его гол стал победным в этой встрече.
«Он не просто дважды забил. От него постоянно исходила угроза в атаке сборной Испании. В своем возрасте он достиг небывалой зрелости», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.
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