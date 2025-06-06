Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
О турнире
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций

6 июня 2025, 00:05

Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Франция

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль (слева) в борьбе за мяч с Клеманом Лангле.
Фото Reuters

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций против Франции (5:4). 17-летний испанец сыграл все 90 минут и оформил дубль. Его гол стал победным в этой встрече.

«Он не просто дважды забил. От него постоянно исходила угроза в атаке сборной Испании. В своем возрасте он достиг небывалой зрелости», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

Ламин Ямаль и&nbsp;Килиан Мбаппе.Испания обыграла Францию и вышла в финал Лиги наций: онлайн-трансляция матча
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Читайте также
Новак назвал импорт топлива одной из мер стабилизации рынка РФ
Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции
Три человека катапультировались из разбившегося во Франции самолета
В ВОЗ сообщили о гибели 1,3 тыс. людей в Европе из-за жары
В Венесуэле продолжается разбор завалов после землетрясения. Жену и детей футболиста Трехо нашли мертвыми
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Испания победила Францию со счетом 5:4 в полуфинале Лиги наций

Ямаль: «У Франции великая команда, заставляющая тебя помучиться, но это нормально»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости