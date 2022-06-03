Якин верит в победу Швейцарии над Португалией

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал поражение от Чехии (1:2) в матче Лиги наций.

«У нас были хорошие моменты в обоих таймах, но вратарю удалось предотвратить три или четыре гола. Мы заслуживали большего, но теперь необходимо усвоить урок и в следующий раз играть лучше. Должен сказать, что мы хорошо владели мячом, но иногда не закрывали игроков в критические моменты и пропускали голы, которых можно было избежать.

Против Португалии мы должны быть сильнее в единоборствах и лучше защищаться. Я оптимист, если мы прибавим в этом, сможем победить», - цитирует пресс-служба УЕФА Якина.

Следующим соперником сборной Швейцарии будет Португалия. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.