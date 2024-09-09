Якин — о поражении от Испании: «Сборной Швейцарии немного не хватило удачи»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча Лиги наций против Испании (1:4).

«Мы начали хорошо, играли смело. Затем мы отыграли один гол, у нас были еще шансы, но я думаю, нам немного не хватило удачи. Мы много рисковали в последние 20 минут, но пропустили еще два гола. Они чемпионы Европы, и они очень здорово защищались и были очень хороши в контратаках», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

На 20-й минуте защитник испанцев Робин Ле Норман получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Испания перместилась на второе место в таблице группы 4, набрав четыре очка. Швейцария замыкает квартет с нулем баллов.

В следующем матче Швейцария сыграет против Сербии, а Испания примет Данию. Оба противостояния состоятся 12 октября.