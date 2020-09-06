Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча Лиги наций против Дании (2:0).

— Мы тяжело начали матч, но реакция моей команды во втором тайме была очень хорошей, хотя Дания и играла очень хорошо, — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА. — После того, как мы не собирались в течение десяти месяцев, я снова увидел ценности и менталитет «красных дьяволов». Признаюсь, нам пришлось адаптироваться. Но сейчас все готовы играть против Исландии.