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«Я снова увидел ценности и менталитет красных дьяволов». Роберто Мартинес — о победе над Данией

01:08
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча Лиги наций против Дании (2:0).

— Мы тяжело начали матч, но реакция моей команды во втором тайме была очень хорошей, хотя Дания и играла очень хорошо, — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА. — После того, как мы не собирались в течение десяти месяцев, я снова увидел ценности и менталитет «красных дьяволов». Признаюсь, нам пришлось адаптироваться. Но сейчас все готовы играть против Исландии.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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