Лига наций: расписание и результаты матчей 8 сентября
Очередной игровой день Лиги наций.
Результаты матчей 3 сентября // Результаты матчей 4 сентября //
Результаты матчей 5 сентября // Результаты матчей 6 сентября
Лига А
Группа 2
Бельгия — Исландия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Дания — Англия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Лига А
Группа 3
Франция — Хорватия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Швеция — Португалия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Лига С
Группа 1
Кипр — Азербайджан
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Люксембург — Черногория
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Лига С
Группа 2
Армения — Эстония
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Грузия — Македония
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)
Лига D
Группа 2
Сан-Марино — Лихтенштейн
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)