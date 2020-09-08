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Лига наций: расписание и результаты матчей 8 сентября

10:00
Португалия сыграет со Швецией в матче Лиги наций. Фото twitter.com/selecaoportugal
Португалия сыграет со Швецией в матче Лиги наций. Фото twitter.com/selecaoportugal

Очередной игровой день Лиги наций.

Результаты матчей 3 сентября // Результаты матчей 4 сентября //
Результаты матчей 5 сентября // Результаты матчей 6 сентября

Лига А
Группа 2

Бельгия — Исландия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Бельгия — Исландия

Дания — Англия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Дания — Англия

Лига А
Группа 3

Франция — Хорватия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Франция — Хорватия

Швеция — Португалия
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Швеция — Португалия

Лига С
Группа 1

Кипр — Азербайджан
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Кипр — Азербайджан

Люксембург — Черногория
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Люксембург — Черногория

Лига С
Группа 2

Армения — Эстония
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Армения — Эстония

Грузия — Македония
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Грузия — Македония

Лига D
Группа 2

Сан-Марино — Лихтенштейн
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.45 (мск)

Сан-Марино — Лихтенштейн

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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