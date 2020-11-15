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Вратарь сборной Швейцарии Зоммер заранее подготовился к пенальти Рамоса

07:42
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Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер рассказал, как ему удалось отразить два пенальти в исполнении Серхио Рамоса в игре против Испании (1:1) в Лиге наций.

«Сумасшедший вечер, — цитирует Зоммера официальный сайт УЕФА. — Думаю, сегодня у нас многое удалось. Во втором тайме сильно чувствовалось, что мы играем против сборной Испании. Напряжение было велико, но мы выстояли, очень компактно сыграли в защите и старались что-то предпринять впереди.

В целом мы с задачей справились, чем очень гордимся. Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, поэтому к его пенальти я подготовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге все для меня сложилось отлично».

Швейцария — Испания

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030081--sweden-vs-croatia/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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