Вратарь сборной Швейцарии Зоммер заранее подготовился к пенальти Рамоса
Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер рассказал, как ему удалось отразить два пенальти в исполнении Серхио Рамоса в игре против Испании (1:1) в Лиге наций.
«Сумасшедший вечер, — цитирует Зоммера официальный сайт УЕФА. — Думаю, сегодня у нас многое удалось. Во втором тайме сильно чувствовалось, что мы играем против сборной Испании. Напряжение было велико, но мы выстояли, очень компактно сыграли в защите и старались что-то предпринять впереди.
В целом мы с задачей справились, чем очень гордимся. Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, поэтому к его пенальти я подготовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге все для меня сложилось отлично».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030081--sweden-vs-croatia/