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Сегодня, 01:29

Вратарь сборной Австрии Пенц считает, что его команде повезло в матче с Францией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Австрии Патрик Пенц прокомментировал ничью с Францией (1:1) в Лиге наций.

«Должен признать, нам немного повезло. После перерыва нам не хватало мощи. Килиан Мбаппе — один из лучших игроков мира. Ответный гол стал отличным свидетельством его класса», — цитирует пресс-служба УЕФА Пенца.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034478--austria-vs-france/
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Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
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