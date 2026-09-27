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Вратарь сборной Англии Траффорд после игры Лиги наций с Испанией: «У нас, очевидно, действительно топовая команда»

Вратарь сборной Англии Траффорд после игры Лиги наций с Испанией: «У нас, очевидно, действительно топовая команда»

Павел Лопатко

Вратарь сборной Англии Джеймс Траффорд прокомментировал поражение от сборной Испании (2:3) в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги наций.

«Я бы не сказал, что есть большая разница между Англией и командами выше нас в рейтинге. Мы, очевидно, действительно топовая команда, и показываем это каждый раз, когда играем. У нас полно топовых игроков, и мы становимся только лучше.

Очевидно, что нам просто нужно перестать пропускать. Это реальность. Это то, что мы разберем.

Испания, очевидно, топовая команда, и у них самих много хорошего импульса. Но у нас были хорошие моменты в первом тайме, когда мы забили два — быстро, один за другим. И в начале второго тайма мы были безусловно лучше. В таких больших матчах всегда так происходит: импульс переходит, и это следствие того, что у обеих команд невероятные игроки.

Мы играли с действительно хорошей интенсивностью. Мы проявили много смелости. Много позитивного. Мы действовали прямо, атаковали с верой и на скорости. Сегодня в нас было много веры, и это было действительно хорошо», — цитирует 23-летнего футболиста сайт УЕФА.

Сборная Англии в следующем матче Лиги наций сыграет 29 сентября со сборной Чехии на выезде.

Сборная Испании победила сборную Англии в&nbsp;матче Лиги наций (3:2).Ошибки, привозы и много голов. Испания красиво отыгралась против Англии на «Уэмбли» — 3:2

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Сборная Англии по футболу
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