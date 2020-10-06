Врач сборной России рассказал, как проходят тренировки в условиях карантинных ограничений

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как футболисты и штаб сборной России проводит сборы перед октябрьскими матчами Лиги наций.

«У нас уже был опыт работы с прошлых сборов в сентябре. Систему и методику наладили уже тогда, сейчас только пытаемся усовершенствовать. Каждый день игроки проходят тестирование, также мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора. Главное — сохранить здоровье футболистов и персонала», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе сборной России.

Сборная продолжает подготовку к трем матчам октября. Все они пройдут в Москве — контрольная встреча против Швеции (8 октября) на «ВЭБ Арене» и в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».