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Сегодня, 16:21

Во Франции раскритиковали Мбаппе за пропуск матчей сборной

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Франции Максим Босси выступил с критикой в адрес форварда национальной команды Килиана Мбаппе.

Ранее 25-летний француз из-за повреждения не вошел в состав сборной на октябрьские матчи Лиги наций. При этом Мбаппе сыграл за «Реал» в последних матчах.

«Либо ты травмирован и не играешь за клуб, либо тебя вызывают в сборную. Но если ты выходишь на замену в Лиге чемпионов и играешь в старте в чемпионате, это выглядит неоднозначно», — приводит слова Босси Reuters.

10 октября сборная Франции сыграет с Израилем. 14 октября соперником команды Дидье Дешама станет Бельгия. Обе игры пройдут на выезде.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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