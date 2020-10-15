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Влашич считает, что Хорватия не заслужила поражения от Франции

01:19
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич после поражения от Франции в матче Лиги наций (1:2) признал, что команда плохо начала встречу. Уже на 8-й минуте Антуан Гризманн забил хорватам.

— Мы плохо начали, — цитирует пресс-служба УЕФА Влашича. — Пропустили быстрый гол, но затем вернулись в игру и даже владели инициативой. Мы не заслужили поражения.

Хорватия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030063--croatia-vs-france/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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