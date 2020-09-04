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Влашич готов с Пашаличем заменить Модрича и Ракитича в сборной Хорватии

03:36
Никола Влашич и Марио Пашалич. Фото Instagram
Никола Влашич и Марио Пашалич. Фото Instagram
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, приехавший в расположение сборной Хорватии, считает, что готов вместе с Марио Пашаличем компенсировать отсутствие двух лидеров национальной команды. В матчах с Португалией и Францией хорватам придется сыграть без полузащитников Луки Модрича и Ивана Ракитича.

— Мы готовы взять на себя эту важную роль, мы хорошо играем в наших клубах, — цитирует GOL.hr Влашича. — Мы еще молоды. Марио — 25, мне сейчас 23 года. Я уже не чувствую себя молодым, в моей профессиональной карьере у меня уже много сыгранных матчей. В любом случае, это большая честь и возможность для нас обоих показать, что мы можем сделать на позициях, вакантных из-за отсутствия Модрича и Ракитича.

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