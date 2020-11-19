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Влахович — о дебютном голе за Сербию в ворота России: «Всегда мечтал об этом моменте»

17:28
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Форвард «Фиорентины» и сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал матч Лиги наций против России (5:0). Нападающий забил первый гол за национальную команду.

«Я всегда мечтал об этом моменте. Я готов к любой роли в этой команде, будь то игра с самого начала или выход со скамейки запасных», — приводит слова Влаховича официальный сайт УЕФА.

Влахович провел 4 матча за сборную Сербии, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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