Владислав Радимов: «Поражение от шведов на сборной никак не отразится»
Экс-футболист сборной России Владислав Радимов в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча с Турцией в Лиге наций.
Встреча пройдет в Москве в воскресенье, 11 октября. В четверг, 8 октября, россияне в контрольной игре уступили Швеции (1:2).
— Не знаю, кто победит, честно, не знаю. 50 на 50, наверное, — сказал Радимов. — Но сборная уже опытная, на чемпионате мира поиграла, так что поражение от шведов на них никак не отразится. (Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.