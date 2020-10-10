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Владислав Радимов: «Поражение от шведов на сборной никак не отразится»

18:05
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной России Владислав Радимов в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча с Турцией в Лиге наций.

Встреча пройдет в Москве в воскресенье, 11 октября. В четверг, 8 октября, россияне в контрольной игре уступили Швеции (1:2).

— Не знаю, кто победит, честно, не знаю. 50 на 50, наверное, — сказал Радимов. — Но сборная уже опытная, на чемпионате мира поиграла, так что поражение от шведов на них никак не отразится. (Екатерина Звенигородская)

Россия — Швеция

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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