Витинья: «Датчане постараются воспользоваться фактором своего поля, но мы к этому готовы»

Полузащитник сборной Португалии Витинья перед матчем Лиги наций против Дании отметил, что знает, чего ждать от игры.

«Знаем, что предстоит встреча с очень сложным соперником, который в группе проиграл только Испании и проиграл на тоненького. Также знаем, в какой атмосфере и с какой энергией они играют дома. Датчане постараются воспользоваться фактором своего поля, но мы к этому готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Дании и Португалии состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.