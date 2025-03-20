Футбол
20 марта, 07:58

Витинья: «Датчане постараются воспользоваться фактором своего поля, но мы к этому готовы»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Португалии Витинья перед матчем Лиги наций против Дании отметил, что знает, чего ждать от игры.

«Знаем, что предстоит встреча с очень сложным соперником, который в группе проиграл только Испании и проиграл на тоненького. Также знаем, в какой атмосфере и с какой энергией они играют дома. Датчане постараются воспользоваться фактором своего поля, но мы к этому готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Дании и Португалии состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
