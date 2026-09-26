Монтелла: «Матч с Францией показал, что сборная Турции способна играть на равных с любым соперником»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче Лиги наций.

«Мы показали характер и сыграли как хорошо организованная команда... Неважно, кто нам противостоит, мы всегда стараемся играть в свой футбол. Мы отлично боролись от начала и до конца и определенно заслуживали большего, чем поражение. Этот матч показал, что мы способны играть на равных с любым соперником», — приводит официальный сайт УЕФА слова Монтеллы.

Во 2-м туре Лиги наций Франция сыграет с Бельгией, а Турция встретится с Италией. Оба матча пройдут 28 сентября.