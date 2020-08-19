Вилена вошел в расширенный состав сборной Голландии на матчи Лиги наций

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена включен в расширенный состав сборной Голландии на сентябрьские матчи Лиги наций, сообщает сайт национальной команды.

Сборная Голландии 4 сентября сыграет с командой Польши, а через три дня встретится со сборной Италии. Обе встречи пройдут в Амстердаме.

Также в предварительный состав команды вошел бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который сейчас выступает за «Аякс».