Вилена вошел в расширенный состав сборной Голландии на матчи Лиги наций
16:03
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена включен в расширенный состав сборной Голландии на сентябрьские матчи Лиги наций, сообщает сайт национальной команды.
Сборная Голландии 4 сентября сыграет с командой Польши, а через три дня встретится со сборной Италии. Обе встречи пройдут в Амстердаме.
Также в предварительный состав команды вошел бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который сейчас выступает за «Аякс».
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