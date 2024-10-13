Нельссон: «Считаю, что Дания заслуживала ничью в матче с Испанией»

Защитник сборной Дании Виктор Нельссон прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Лиги наций.

«Невозможно помешать испанцам создавать моменты на их поле. Это был трудный матч. Мы понимали, что в этой игре будут отрезки, когда нам придется терпеть. Тем не менее, я разочарован. Считаю, что мы заслуживали ничью», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.

Сборная Испании с 7 очками занимает первое место в группе 4 лиги A, Дания с 6 очками — на второй строчке.