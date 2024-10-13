Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 04:27

Нельссон: «Считаю, что Дания заслуживала ничью в матче с Испанией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной Дании Виктор Нельссон прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Лиги наций.

«Невозможно помешать испанцам создавать моменты на их поле. Это был трудный матч. Мы понимали, что в этой игре будут отрезки, когда нам придется терпеть. Тем не менее, я разочарован. Считаю, что мы заслуживали ничью», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.

Сборная Испании с 7 очками занимает первое место в группе 4 лиги A, Дания с 6 очками — на второй строчке.

Футболисты сборной Португалии празднуют гол Криштиану Роналду в&nbsp;ворота сборной Польши. Новый рекорд Роналду, Испания дожала Данию, Эракович и Зделар помогли Сербии выиграть
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читайте также
Блогер Литвин устроил драку во время футбольного матча
Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче второй лиги
В Ногинске 11-летняя школьница умерла после игры с подружкой
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
Семак высказался о Соболеве, Глушенков назвал неожиданного кумира и не приехал к Карпину. Что происходит в «Зените» во время паузы в РПЛ
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
Популярное видео
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости