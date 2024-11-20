Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 02:41

Виктор Дьекереш стал лучшим бомбардиром Лиги наций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктор Дьекереш (справа).
Фото Reuters

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш занял первое место в списке лучших бомбардиров групповой стадии Лиги наций-2024/25.

26-летний швед в 6 матчах забил 9 голов, 4 из которых в последнем туре против против Азербайджана (6:0).

На втором месте в списке лучших бомбардиров расположился норвежский форвард Эрлин Холанн, забивший 7 мячей. Замкнул тройку лучших румын Рэзван Марин с 6 голами.

Кроме того, Дьекереш стал лучшим ассистентом турнира, сделав 5 голевых передач. Вторую строчку разделили Флориан Виртц (Германия), Люка Динь (Франция) и Нуну Мендеш (Португалия), у которых по 2 ассиста.

Шведский форвард Виктор Дьекереш забил четыре гола в&nbsp;ворота Азербайджана (6:0). Немцы и голландцы расслабились, Черногория помогла Уэльсу обойти Турцию, Дьекереш оставил за спиной Холанна
Футбол
Сборная Швеции по футболу
Виктор Дьекереш
Читайте также
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лига наций, результаты 19 ноября: Венгрия и Германия сыграли вничью, Грузия проиграла Чехии и другие матчи

Собослаи: «Счет 1:1 в матче с Германией немного несправедлив для Венгрии»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости