Вернер: «Германия проводит серьезную работу над ошибками»
Нападающий сборной Германии Тимо Вернер оценил игру своей команды в матче Лиги наций против Украины (3:1).
«Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Лейпциг, на когда-то свой стадион, — цитирует форварда официальный сайт УЕФА. — С удовольствием здесь играю и побеждаю. Что касается нашей команды, то она в данный момент вполне хороша.
Первый гол я забил очень легко, Леон (Горецка — Прим. «СЭ») сделал ну просто очень хорошую передачу. В обороне наша игра постепенно улучшается, мы проводим серьезную работу над ошибками, так как намерены хорошо выступить на чемпионате Европы".
Вернер в этой игре сделал дубль
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030086--germany-vs-ukraine/