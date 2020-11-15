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Вернер: «Германия проводит серьезную работу над ошибками»

07:27
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Нападающий сборной Германии Тимо Вернер оценил игру своей команды в матче Лиги наций против Украины (3:1).

«Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Лейпциг, на когда-то свой стадион, — цитирует форварда официальный сайт УЕФА. — С удовольствием здесь играю и побеждаю. Что касается нашей команды, то она в данный момент вполне хороша.

Первый гол я забил очень легко, Леон (Горецка — Прим. «СЭ») сделал ну просто очень хорошую передачу. В обороне наша игра постепенно улучшается, мы проводим серьезную работу над ошибками, так как намерены хорошо выступить на чемпионате Европы".

Вернер в этой игре сделал дубль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030086--germany-vs-ukraine/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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