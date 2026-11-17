Вербрюгген — о поражении Нидерландов от Германии: «Нам забили пять мячей, а могли легко забить и восемь»

Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген прокомментировал разгромное поражение от Германии (0:5) в матче Лиги наций. Голкипер отметил, что команде не хватило самоотдачи.

«Если ты носишь на груди эмблему сборной Нидерландов, то обязан выкладываться на все сто процентов. Неважно, как мы сыграли в пятницу, такие требования предъявляются к каждому матчу. Играешь на выезде против Германии — а в футболе все всегда сводится к интенсивности, энергии и самоотдаче. На мой взгляд, сегодня этого порой не хватало. Германия слишком сильна: она забила нам пять мячей, а могла бы легко забить и восемь», — сказал Вербрюгген в эфире NOS.

16 ноября сборная Нидерландов уступила Германии со счетом 0:5 в заключительном матче группового этапа Лиги наций. Несмотря на поражение, нидерландцы вышли в четвертьфинал турнира.