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Вера Паув объяснила, почему Мбаппе признали лучшим игроком матча Бельгия — Франция

01:12

Технический наблюдатель УЕФА Вера Паув призналась, что Килиана Мбаппе был признан лучшим игроком матча Лиги наций между сборными Франции и Бельгии за вклад в атаку французам.

«Обладая молниеносной скоростью и голевым инстинктом, Мбаппе повел сборную Франции в атаку. Он умеет подключить к ней защитников, а затем умело и ответственно находит себе в нападении голевую позицию. Переворачивая игру с ног на голову, он был ключевой фигурой», — цитирует пресс-служба УЕФА Паув.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.

Бельгия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

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Евгений Козинов все материалы автора
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