Технический наблюдатель УЕФА Вера Паув призналась, что Килиана Мбаппе был признан лучшим игроком матча Лиги наций между сборными Франции и Бельгии за вклад в атаку французам.

«Обладая молниеносной скоростью и голевым инстинктом, Мбаппе повел сборную Франции в атаку. Он умеет подключить к ней защитников, а затем умело и ответственно находит себе в нападении голевую позицию. Переворачивая игру с ног на голову, он был ключевой фигурой», — цитирует пресс-служба УЕФА Паув.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.