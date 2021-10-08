Вера Паув объяснила, почему Мбаппе признали лучшим игроком матча Бельгия — Франция
01:12
Технический наблюдатель УЕФА Вера Паув призналась, что Килиана Мбаппе был признан лучшим игроком матча Лиги наций между сборными Франции и Бельгии за вклад в атаку французам.
«Обладая молниеносной скоростью и голевым инстинктом, Мбаппе повел сборную Франции в атаку. Он умеет подключить к ней защитников, а затем умело и ответственно находит себе в нападении голевую позицию. Переворачивая игру с ног на голову, он был ключевой фигурой», — цитирует пресс-служба УЕФА Паув.
В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю