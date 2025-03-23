Венгрия — Турция: трансляция стыкового матча Лиги наций
Венгрия сыграет с Турцией в стыковом матче Лиги наций 23 марта
Сборные Венгрии и Турции встретятся в ответном стыковом матче лиги А/B Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Матч пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события встречи Венгрия — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В первом матче Турция победила Венгрию со счетом 3:1.
