23 марта, 16:00

Венгрия — Турция: трансляция стыкового матча Лиги наций

Венгрия сыграет с Турцией в стыковом матче Лиги наций 23 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хакан Чалханоглу.
Фото Reuters

Сборные Венгрии и Турции встретятся в ответном стыковом матче лиги А/B Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Матч пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события встречи Венгрия — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.
23 марта, 20:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
0:3
Турция

В первом матче Турция победила Венгрию со счетом 3:1.

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Турции по футболу
