Сборные Венгрии и Турции встретятся в ответном стыковом матче лиги А/B Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Матч пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события встречи Венгрия — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.

23 марта, 20:00. Puskas Arena (Будапешт)

В первом матче Турция победила Венгрию со счетом 3:1.

