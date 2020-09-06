? Антон Миранчук открыл счет в матче #ВенгрияРоссия, голевой пас на счету Далера Кузяева.



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/hmBjyT8BSJ