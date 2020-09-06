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Венгрия — Россия: все голы матча

20:26
Венгрия — Россия. Фото Reuters
Венгрия — Россия. Фото Reuters
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Россия в гостевом матче Лиги наций играет с Венгрией.

Венгрия — Россия: видеотрансляция матча Лиги наций

15-я минута. Антон Миранчук — 0:1

33-я минута. Оздоев — 0:2

46-я минута. Мариу Фернандес — 0:3

62-я минута. Шоллои — 1:3

70-я минута. Николич — 2:3

Венгрия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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