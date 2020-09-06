Венгрия — Россия: все голы матча
Россия в гостевом матче Лиги наций играет с Венгрией.
Венгрия — Россия: видеотрансляция матча Лиги наций
15-я минута. Антон Миранчук — 0:1
? Антон Миранчук открыл счет в матче #ВенгрияРоссия, голевой пас на счету Далера Кузяева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2020
? Смотрите на #МАТЧПРЕМЬЕР
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33-я минута. Оздоев — 0:2
?? Гол Магомеда Оздоева в ворота сборной Венгрии.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2020
? #ВенгрияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/yA3gpGWDJd
46-я минута. Мариу Фернандес — 0:3
? Марио Фернандес забил на первой минуте второго тайма после передачи Артёма Дзюбы— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2020
? #ВенгрияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/FryBR0noDW
62-я минута. Шоллои — 1:3
70-я минута. Николич — 2:3