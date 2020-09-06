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Венгрия — Россия: судья пожалел Зобнина?

20:44
Спорный момент матча Венгрия — Россия. Спорный момент матча Венгрия — Россия. Спорный момент матча Венгрия — Россия. Спорный момент матча Венгрия — Россия. Спорный момент матча Венгрия — Россия. Спорный момент матча Венгрия — Россия.
Спорный момент матча Венгрия — Россия.
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  • На 25-й и 42-й минутах матча Лиги наций Венгрия — Россия арбитр Маурицио Мариани вынес предупреждения Роману Зобнину и Давиду Шигеру. Фол венгерского игрока на Зобнине заслуживал только желтой карточки. А вот нарушение правил самого Романа на Доминике Собослои, когда наш полузащитник ударил соперника шипами чуть ниже колена, итальянский рефери мог оценить строже. Но судья, видимо, решил, что российский футболист не применил чрезмерную силу. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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