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Венгрия — Россия: Дзюба вышел с капитанской повязкой сборной в 16-й раз, обойдя Валентина Иванова

19:02
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий Артем Дзюба вывел сборную России с капитанской повязкой на матч Лиги наций с Венгрией. Для форварда «Зенита» это 16-я игра с капитанской повязкой национальной команды. По этому показателю он обошел советского игрока Валентина Иванова.

По 17 раз капитанскую повязку надевали Сергей Семак и Василий Березуцкий. Рекорд принадлежит Виктору Онопко — 86 игр в качестве капитана.

Всего у Дзюбы 44 матча и 26 голов за сборную. Примечательно, что столько же мячей провел и Валентин Иванов, который отыграл 59 встреч.

Трансляция матча Венгрия — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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