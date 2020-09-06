Венгрия — Россия: Дзюба вышел с капитанской повязкой сборной в 16-й раз, обойдя Валентина Иванова
19:02
Нападающий Артем Дзюба вывел сборную России с капитанской повязкой на матч Лиги наций с Венгрией. Для форварда «Зенита» это 16-я игра с капитанской повязкой национальной команды. По этому показателю он обошел советского игрока Валентина Иванова.
По 17 раз капитанскую повязку надевали Сергей Семак и Василий Березуцкий. Рекорд принадлежит Виктору Онопко — 86 игр в качестве капитана.
Всего у Дзюбы 44 матча и 26 голов за сборную. Примечательно, что столько же мячей провел и Валентин Иванов, который отыграл 59 встреч.
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