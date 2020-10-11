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Венгрия обыграла Сербию и закрепилась на втором месте в группе 3

23:36
Лука Йович так и не смог поразить ворота венгров. Фото -
Лука Йович так и не смог поразить ворота венгров. Фото -
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Сборная Венгрии в матче 3-го тура Лиги наций дивизиона В группы 3 обыграла на выезде обыграла Сербию (1:0) благодаря голу Нюрберта Кеньвеша на 20-й минуте.

После этой победы венгри вышли на второе место с шестью очками после трех матчей, сербы с одним баллом — последние. Лидирет в группе 3 сборная России, у которой семь очков после ничьей с Турцией — 1:1.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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