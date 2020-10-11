Венгрия обыграла Сербию и закрепилась на втором месте в группе 3
Сборная Венгрии в матче 3-го тура Лиги наций дивизиона В группы 3 обыграла на выезде обыграла Сербию (1:0) благодаря голу Нюрберта Кеньвеша на 20-й минуте.
После этой победы венгри вышли на второе место с шестью очками после трех матчей, сербы с одним баллом — последние. Лидирет в группе 3 сборная России, у которой семь очков после ничьей с Турцией — 1:1.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.