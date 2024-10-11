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Венгрия — Нидерланды: смотреть матч Лиги наций онлайн

Венгрия встретится с Нидерландами в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Венгрии и Нидерландов встретятся в Лиге наций УЕФА в пятницу, 11 октября. Игра пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при подписке на стриминговый сервис. Платформа также покажет перекличку вечерних матчей Лиги наций в формате мультикаста.

Основные события игры Венгрия — Нидерланды можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 3
11 окт, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Нидерланды

Команды выступают в группе 3 лиги А. В предыдущих матчах Венгрия уступила Германии (0:5) и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0). Нидерландцы победили боснийцев (5:2) и сыграли вничью с немцами (2:2).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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