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11 октября, 23:41

Нидерланды ушли от поражения в матче с Венгрией, ван Дейк был удален в концовке игры

Руслан Минаев
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Венгрия и Нидерланды сыграли вничью — 1:1. 11 октября 2024 года.
Фото Reuters

Сборная Нидерландов в гостях сыграла вничью с Венгрией в матче группового турнира Лиги наций — 1:1. Встреча проходила на «Пушкаш-Арене» в Будапеште.

У хозяев гол на 32-й минуте забил форварда Роланд Шаллаи. Во втором тайме капитан гостей Вирджил ван Дейк получил две желтые карточки за три минуты. На 83-й минуте защитник голландцев Дензел Дюмфрис сравнял счет в матче.

Нидерланды набрали 5 очков и занимают второе место в таблице группы 3 лиги A. Венгрия с 2 очками — на третьей строчке.

Лига наций A. Группа 3
11 окт, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
1:1
Нидерланды
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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