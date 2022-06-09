Вегхорст: «Здорово, что я в итоге смог решить исход матча»

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст прокомментировал победу над Уэльсом (2:1) в матче Лиги наций.

«Это был хороший гол. Тайрелл Маласиа здорово прошел по левому флангу и блестяще подал. Мяч в итоге нашел дорогу в ворота. Кажется, меня хотели заменить из-за травмы головы, но к счастью, я смог продолжить игру и здорово, что я в итоге смог решить исход матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Вегхорста.

Следующим соперником сборной Нидерландов будет Польша, а Уэльс встретится с Бельгией. Матчи состоятся 11 июня.