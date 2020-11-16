Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Вайналдум — о победе над Боснией: «Мы не выигрывали пять матчей подряд, поэтому было приятно снова победить»

05:54
Теги:

Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вайналдум подвел итоги матча Лиги наций против Боснии и Герцеговины (3:1). Хавбек во встрече оформил дубль.

«С тех пор как мы последний раз выиграли, прошло пять игр, поэтому было приятно снова победить. У нас были возможности выиграть у Испании, но мы этого не сделали, так что это немного расстраивало нас.

Если я буду больше играть низко, то буду редко входить в штрафную. Сейчас я играл десяткой, так что делал то, что от меня ожидают. Я просто делал свою работу.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир