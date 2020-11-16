Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вайналдум подвел итоги матча Лиги наций против Боснии и Герцеговины (3:1). Хавбек во встрече оформил дубль.

«С тех пор как мы последний раз выиграли, прошло пять игр, поэтому было приятно снова победить. У нас были возможности выиграть у Испании, но мы этого не сделали, так что это немного расстраивало нас.

Если я буду больше играть низко, то буду редко входить в штрафную. Сейчас я играл десяткой, так что делал то, что от меня ожидают. Я просто делал свою работу.