Варан — о победе над Португалией: «Такой игрой можно гордиться»
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче 5-го тура Лиги наций.
«Думаю, это был наш лучший матч за последние месяцы. Мы были очень хороши в атаке, а также всей командой хорошо оборонялись. Такой игрой мы можем только гордиться», — цитирует Варана официальный сайт УЕФА.
После данной победы сборная Франции первой среди элиты вышла в полуфинал Лиги наций.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030080--portugal-vs-france/