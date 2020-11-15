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Варан — о победе над Португалией: «Такой игрой можно гордиться»

10:10
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Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче 5-го тура Лиги наций.

«Думаю, это был наш лучший матч за последние месяцы. Мы были очень хороши в атаке, а также всей командой хорошо оборонялись. Такой игрой мы можем только гордиться», — цитирует Варана официальный сайт УЕФА.

После данной победы сборная Франции первой среди элиты вышла в полуфинал Лиги наций.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030080--portugal-vs-france/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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