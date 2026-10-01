Павлидис: «Чрезмерная радость не идет сборной Греции на пользу»

Нападающий сборной Греции Вангелис Павлидис перед матчем Лиги наций против Нидерландов отметил, что в команде царит спокойствие.

«В команде царит полное спокойствие. Мы поняли, что чрезмерная радость не идет нам на пользу, и сделали выводы из своих ошибок в предыдущих отборочных матчах. Верю и надеюсь, что завтра все пройдет хорошо», — приводит официальный сайт УЕФА слова Павлидиса.

Матч Греция — Нидерланды пройдет в четверг, 1 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.