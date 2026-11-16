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Ван Боммел: «Сборная Бельгии способна доминировать, даже на протяжении длительных отрезков»

Ван Боммел: «Сборная Бельгии способна доминировать, даже на протяжении длительных отрезков»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Бельгии Марк ван Боммел прокомментировал победу над сборной Италии (4:1) в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги наций.

«Было непросто, в начале были моменты у обеих сторон. Тем не менее мы сохраняли спокойствие. Это интеллектуальная группа, гибкая и динамичная. Это было ключевым сегодня. Италия взяла четыре очка против Франции: очень впечатляюще. Они хорошо там сыграли. Однако мы способны доминировать, даже на протяжении длительных отрезков. Сегодня мы были лучше.

Команда знает, что ей нужно делать, и благодаря этому отдельные игроки могут блистать. Это самое важное. Мы должны быть счастливы, что выходим в четвертьфинал: это была цель. То, что это произошло именно так, радует. Теперь мы должны поддерживать этот уровень на протяжении более длительного периода», — цитирует нидерландского специалиста сайт УЕФА.

Бельгия с 12 очками после 6 игр заняла 2-е место в таблице группы 1 дивизиона А и вышла в плей-офф.

Вингер сборной Бельгии Жереми Доку забивает гол в&nbsp;ворота сборной Италии. Бельгия не пустила Италию в четвертьфинал, Франция первая, а Белоруссия сыграет в стыках за повышение

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Марк ван Боммел
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
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