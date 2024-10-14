Валуев отреагировал на фотографию президента Сербии с флагом России

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» фотографию президента Сербии Александара Вучича с российским флагом.

12 октября перед игрой Лиги наций, в которой встречались Сербия и Швейцария (2:0), Вучич развернул шарф, который был поделен на две половины. На одной изображен флаг Сербии, а на второй — российский триколор.

«При такой поддержке, можно ожидать более частые товарищеские матчи между странами, при том, что их и так никто не ограничивает», — сказал Валуев «СЭ».

Сербия в Лиге наций выступает в группе 4 лиги А. После трех матчей в активе сербов четыре очка, команда находится на третьем месте. Квартет с семью очками возглавляет сборная Испании.

Денис Сафронов