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Валуев отреагировал на фотографию президента Сербии с флагом России

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» фотографию президента Сербии Александара Вучича с российским флагом.

12 октября перед игрой Лиги наций, в которой встречались Сербия и Швейцария (2:0), Вучич развернул шарф, который был поделен на две половины. На одной изображен флаг Сербии, а на второй — российский триколор.

«При такой поддержке, можно ожидать более частые товарищеские матчи между странами, при том, что их и так никто не ограничивает», — сказал Валуев «СЭ».

Сербия в Лиге наций выступает в группе 4 лиги А. После трех матчей в активе сербов четыре очка, команда находится на третьем месте. Квартет с семью очками возглавляет сборная Испании.

Денис Сафронов

Сборная Сербии по футболу
Николай Валуев
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