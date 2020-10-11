Валерий Газзаев: «Замены у сборной России снова не помогли, результат закономерный»
Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» прокомментировал ничью в матче Лиги наций против Турции (1:1).
— Получилась равная игра, хотя в первом тайме преимущество было на нашей стороне. Очень динамично и агрессивно начали игру, могли забивать еще, были голевые ситуации, — заявил Газзаев «СЭ». — Во втором тайме турки уже больше контролировали мяч, создавали очень опасные моменты. Результат абсолютно закономерный. Турция показала себя обученной и организованной командой. Индивидуально они хорошо оснащены, значительно прибавили в тактике. Неслучайно они сыграли с Германией 3:3.
У нашей команды замены снова не внесли существенный вклад. А у Турции, наоборот, замены позволили перехватить инициативу. Наши в первом тайме вышли с хорошим настроем, но во втором тайме ситуация была иная.
Сегодня не было Алексея Миранчука, Головина, Фернандеса и Джикии. Это все важные фигуры в нашей сборной, большой потенциал для команды. Так что мы должны с оптимизмом смотреть вперед. (Сергей Федоров)
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