Валерий Газзаев: «Когда наша сборная побеждала за счет класса? Это большое достижение»

Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над Венгрией (3:2) в Лиге наций.

— Я бы не сказал, что игра получилась непростая, — заявил Газзаев «СЭ». — Я беру оба матча нашей сборной. Очень важно, что наша команда в обеих встречах играла уверенно. Несмотря на то, что пропустили сегодня два мяча. Все-таки при счете 3:0 и подавляющем преимуществе, видимо, немного теряется концентрация в эпизодах.

В целом команда решила задачу, выиграла две игры. Меня больше радует, что после чемпионата мира наша сборная, игроки и тренерский штаб показывают уверенность, а не самоуверенность. Нет никакого комплекса, выходят и за счет класса добывают победу. Скажите, когда наша сборная выигрывала за счет класса. Первый тайм продемонстрировал, что наши игроки заматерели, стали более уверенными в себе. У национальной команды в международных матчах нет того комплекса, который пока присутствует у наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В прошлом году мы наблюдали, как клубы, занимающие последние места в своих чемпионатах, обыгрывали наших лидеров. Так что эта уверенность — очень важное качество.

Хочу поздравить нашу сборную и всех, кто за нее переживал. Все это — большое достижение нынешней нашей команды, с чем я поздравляю и главного тренера, и весь тренерский штаб. (Сергей Федоров)