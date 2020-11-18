В УАФ заявили, что Украина готова сегодня сыграть со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) заявила о готовности сборной Украины сегодня провести матч Лиги наций с командой Швейцарии. Ранее стало известно, что эта игра была отменена из-за случаев коронавируса в составе гостей. Власти кантона Люцерн запретили проведение игры, хотя обе команды и УЕФА были согласны на то, чтобы матч состоялся. Украинская команда по решению властей была отправлена на карантин.

«Позиция УАФ по отмененному матчу Лиги наций Швейцария — Украина остается неизменной: национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас пребывает в Швейцарии, — говорится в сообщении. — Мы приложим все усилия, чтобы игра состоялась 18 ноября. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре. В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе — минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решения об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче. В то же время УАФ готова сделать все возможное, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября, но считает это невозможным по объективным, не зависящим от нее причинам».

Матч должен был состояться 17 ноября.

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